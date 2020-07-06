Мигел Данни: «Зенит» догонит «Спартак» по титулам. Они будут побеждать долгие годы
Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни поделился мнением о чемпионстве сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге.
«Я так счастлив и рад, что «Зенит» снова стал чемпионом. Они провели отличный сезон и стали лучшей командой.
Конечно, «Зенит» догонит «Спартак» по титулам, потому что «Зенит» — лучшая команда в России в последние 10 лет. Уверен, они будут продолжать побеждать в чемпионате ещё долгое время.
Сергей Семак — отличный тренер и замечательный человек, все игроки уважают его. У него очень сильный характер», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Спартак» является рекордсменом по количеству титулов чемпионата России (11). Второе место делят ЦСКА (6) и «Зенит» (6).
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- 6 июля 2020
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