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ЦСКА продлил контракт с Максимом Елеевым

ЦСКА продлил контракт с Максимом Елеевым
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Максимом Елеевым. Новое соглашение 19-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Елеев — воспитанник академии ЦСКА. В сезоне-2018/2019 защитник принял участие в 4 матчах молодёжного первенства России, однако не сумел отметиться результативными действиями. Ранее ЦСКА продлил соглашение и с ещё одним воспитанником: Андрей Савинов подписал контракт до окончания сезона-2021/2022.

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (62), который уже обеспечил себе чемпионский титул. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдёт 8 июля.

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