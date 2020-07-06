Павлюченко — о своей дочери: говорят, Ева похожа на маму, но я считаю, что она — моя копия
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился фотографией со своей дочерью Евой.
«Мне тут второй день подряд говорят, что Ева похожа на маму. А я считаю, копия я», — написал Павлюченко на своей странице в «Инстаграме».
В настоящее время 38-летний Павлюченко выступает за любительский московский клуб ЦДКА. Ранее играл за ставропольское «Динамо», волгоградский «Ротор», московский «Спартак», лондонский «Тоттенхэм Хотспур», московский «Локомотив», краснодарскую «Кубань», екатеринбургский «Урал», московский «Арарат» и ногинское «Знамя». Становился двукратным обладателем Кубка России. За сборную России провёл 50 матчей и с 21 голом занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров национальной команды.
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