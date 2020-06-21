Франк Рибери всё ещё недоволен, что не выиграл «Золотой мяч» в 2013 году

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери всё ещё разочарован тем, что не смог выиграть «Золотой мяч» в 2013 году. Тогда француз выиграл вместе с «Баварией» чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.
«Что ещё вы можете сделать, кроме как достичь максимума, чтобы получить «Золотой мяч». Когда ты выигрываешь всё и делаешь всё по-человечески, как на поле, так и вне его. Делаешь это и с клубом и со сборной. Это было трудное время для меня», — приводит слова Рибери Sport Bild.
Напомним, обладателем «Золотого мяча» в 2013 году стал нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который на данный момент выступает в составе туринского «Ювентуса». На 2-м месте расположился форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
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