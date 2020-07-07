Министра спорта Франции, выступавшего против рестарта Лиги 1, сместили с поста

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню была смещена со своего поста и переведена на должность заместителя. Пост министра Франции перешёл к Жану-Мишелю Бланке, ранее исполнявшего обязанности министра образования, сообщает Get Football News France.
Марасиняню была одной из тех, кто поддерживал в итоге воплощённую идею досрочного завершения сезона в Лиге 1 из-за пандемии коронавируса.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 во французской Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен». По причине досрочного завершения сезона чемпионат Франции в общем и все клубы в частности, понесли большие финансовые потери. Многие клубы, в том числе «Лион», выступили с просьбой пересмотреть решение о досрочном завершении сезона и возобновит его.
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