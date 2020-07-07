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Верон – Месси: если ты захочешь приехать в «Эстудьянтес» — «десятка» твоя

Верон – Месси: если ты захочешь приехать в «Эстудьянтес» — «десятка» твоя
Футбол / Испания 0

Председатель правления «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Если ты захочешь приехать в «Эстудиантес» — «десятка» твоя. Но я не представляю его за пределами «Барселоны». Но мы говорим так сегодня, а завтра можем увидеть, как он переходит в другой клуб. Реальность такова, что только Месси в ответе за свои решения и желания.

Сейчас не лучший период для «Барселоны», они претерпевают изменения, и эти изменения сложны. Сложно найти новых Хави и Иньесту, и никто этого не сделает. «Барселоне» придётся поработать, чтобы найти ответы на все вопросы», — приводит слова Верона Goal.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 29 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и 20 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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