Верон – Месси: если ты захочешь приехать в «Эстудьянтес» — «десятка» твоя

Председатель правления «Эстудиантеса» Хуан Себастьян Верон прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».
«Если ты захочешь приехать в «Эстудиантес» — «десятка» твоя. Но я не представляю его за пределами «Барселоны». Но мы говорим так сегодня, а завтра можем увидеть, как он переходит в другой клуб. Реальность такова, что только Месси в ответе за свои решения и желания.
Сейчас не лучший период для «Барселоны», они претерпевают изменения, и эти изменения сложны. Сложно найти новых Хави и Иньесту, и никто этого не сделает. «Барселоне» придётся поработать, чтобы найти ответы на все вопросы», — приводит слова Верона Goal.
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 29 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и 20 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
- 7 июля 2020
-
03:55
-
03:50
-
03:34
-
03:03
-
02:42
-
02:10
-
01:52
-
01:38
-
01:00
-
00:49
-
00:34
-
00:31
-
00:19
- 6 июля 2020
-
23:56
-
23:30
-
23:21
-
23:09
-
22:51
-
22:47
-
22:28
-
22:26
-
22:08
-
22:05
-
21:49
-
21:37
-
21:20
-
21:14
-
21:00
-
20:44
-
20:35
-
20:26
-
20:14
-
20:09
-
19:58
-
19:50