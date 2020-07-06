Президент «Барселоны»: Месси уже не раз говорил, что планирует завершить карьеру здесь

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал слухи, связанные с возможным уходом лидера клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Я не буду вдаваться в подробности, но Лионель много раз говорил, что он закончит свою футбольную карьеру в «Барселоне». Мы сосредоточены на развитии клуба, ведутся переговоры со многими игроками. Месси хочет продолжить и планирует завершить карьеру здесь. У него впереди ещё много лет, и мы будем наслаждаться им гораздо дольше, чем предполагают многие», — цитирует Бартомеу Goal.



33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 29 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и 20 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.