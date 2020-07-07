«Мы знаем, как действовать». Жиго — о матче с «Локомотивом»
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом» в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.
Напомним, что матч состоится завтра, 8 июля, на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — 20:30 мск.
«Знаю, что недавно у «Локомотива» сменился тренер. Это всегда даёт команде эмоциональный подъём, дополнительную энергию. Мы ведь разгромили «Локо» как раз, когда пришёл Доменико Тедеско; это был наш первый матч по новой игровой схеме. Нас ждёт интересная встреча. Соперник силён, идёт на втором месте. Но мы знаем, как действовать. Тем более сыграем дома. Нужно побеждать», — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.
После 26 туров «Спартак» занимает седьмое место в чемпионате России.
Жиго: в этом сезоне были матчи, когда мы показали, что у «Спартака» есть классная команда
- 7 июля 2020
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