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16-летний голкипер, которого ударило молнией, начал выходить из искусственной комы

16-летний голкипер, которого ударило молнией, начал выходить из искусственной комы
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров сообщил новую информацию о состоянии 16-летнего голкипера Ивана Заборовского, которого ударило молнией во время тренировки.

«С отцом Ивана я свяжусь вечером. Из искусственной комы он уже выходит. Я же не медик, как всё происходит точно не знаю. Но они делают всё, чтобы он потихоньку просыпался. Знаю, что МРТ пока не делали», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, Заборовского ударило молнией на тренировке 4 июля. Вратарь был госпитализирован и помещён в отделение интенсивной терапии. Вчера, 6 июля, генеральный директор «Знамени Труда» рассказал, что состояние футболиста улучшилось.

«Знамя Труда» выступает в Профессиональной футбольной лиге.

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