16-летний голкипер, которого ударило молнией, начал выходить из искусственной комы

Генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров сообщил новую информацию о состоянии 16-летнего голкипера Ивана Заборовского, которого ударило молнией во время тренировки.
«С отцом Ивана я свяжусь вечером. Из искусственной комы он уже выходит. Я же не медик, как всё происходит точно не знаю. Но они делают всё, чтобы он потихоньку просыпался. Знаю, что МРТ пока не делали», — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, Заборовского ударило молнией на тренировке 4 июля. Вратарь был госпитализирован и помещён в отделение интенсивной терапии. Вчера, 6 июля, генеральный директор «Знамени Труда» рассказал, что состояние футболиста улучшилось.
«Знамя Труда» выступает в Профессиональной футбольной лиге.
- 7 июля 2020
-
13:15
-
13:00
-
12:52
-
12:48
-
12:16
-
12:14
-
12:07
-
11:53
-
11:48
-
11:37
-
11:16
-
11:16
-
10:59
-
10:54
-
10:52
-
10:39
-
10:25
-
10:18
-
10:01
-
09:56
-
09:43
-
09:33
-
09:30
-
09:19
-
09:17
-
09:02
-
08:30
-
07:46
-
06:41
-
06:17
-
05:34
-
05:19
-
03:55
-
03:50
-
03:34