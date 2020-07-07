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Президент «Барселоны»: VAR используют несправедливо

Президент «Барселоны»: VAR используют несправедливо
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу поделился мнением по поводу работы VAR в чемпионате Испании.

«Я сторонник VAR. Но я уже замечал, что на данный момент систему видеопомощи рефери используют несправедливо. После возобновления чемпионата принимаются решения, которые идут на пользу одним и вредят другим. Я вижу это по всему миру.

Это не критика системы, я лишь хочу, чтобы VAR стал лучше. Я всё ещё сторонник VAR, я являюсь отчаянным защитником VAR, эта технология может помочь футболу», — приводит слова президента клуба Marca.

Напомним, что «Барселона» после 34 туров чемпионата Испании занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Реала» составляет четыре очка.

В следующем туре сине-гранатовые сыграют с «Эспаньолом».

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