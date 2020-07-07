Президент «Барселоны»: VAR используют несправедливо
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу поделился мнением по поводу работы VAR в чемпионате Испании.
«Я сторонник VAR. Но я уже замечал, что на данный момент систему видеопомощи рефери используют несправедливо. После возобновления чемпионата принимаются решения, которые идут на пользу одним и вредят другим. Я вижу это по всему миру.
Это не критика системы, я лишь хочу, чтобы VAR стал лучше. Я всё ещё сторонник VAR, я являюсь отчаянным защитником VAR, эта технология может помочь футболу», — приводит слова президента клуба Marca.
Напомним, что «Барселона» после 34 туров чемпионата Испании занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от «Реала» составляет четыре очка.
В следующем туре сине-гранатовые сыграют с «Эспаньолом».
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