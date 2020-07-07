Фарфан возобновил тренировки
Московский «Локомотив» в "Твиттере" сообщил о возобновлении тренировок форвардом Джефферсоном Фарфаном.
«Угадайте, кто вернулся», — подписала пресс-служба фотографии, на которых запечатлён Фарфан на тренировке.
Напомним, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фарфан не появлялся на поле в составе «Локомотива» по причине травмы. В прошлом сезоне форвард принял участие в 20 матчах чемпионата России, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
Весной Фарфан стал первым профессиональным футболистом в России, у кого был обнаружен коронавирус. Также болезнь была выявлена у четырёх футболистов «Локомотива»: полузащитника Дмитрия Баринова, нападающегоТимура Сулейманова, хавбека Романа Тугарева и голкипера Антона Коченкова.
Фарфан, Сулейманов, Тугарев и Коченков вылечились от коронавируса
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