Фарфан возобновил тренировки

Московский «Локомотив» в "Твиттере" сообщил о возобновлении тренировок форвардом Джефферсоном Фарфаном.

«Угадайте, кто вернулся», — подписала пресс-служба фотографии, на которых запечатлён Фарфан на тренировке.

Напомним, что в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фарфан не появлялся на поле в составе «Локомотива» по причине травмы. В прошлом сезоне форвард принял участие в 20 матчах чемпионата России, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.



Весной Фарфан стал первым профессиональным футболистом в России, у кого был обнаружен коронавирус. Также болезнь была выявлена у четырёх футболистов «Локомотива»: полузащитника Дмитрия Баринова, нападающегоТимура Сулейманова, хавбека Романа Тугарева и голкипера Антона Коченкова.