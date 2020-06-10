Фарфан, Сулейманов, Тугарев и Коченков вылечились от коронавируса

«Локомотив» сообщил об излечении четырёх футболистов от коронавирусной инфекции.
«Роман Тугарев и Тимур Сулейманов прибыли в расположение «Локомотива» в Баковке, чувствуют себя хорошо и приступили к тренировкам. Антон Коченков и Джефферсон Фарфан прошли компьютерную томографию, которая показала положительную динамику. Оба игрока пока тренируются по индивидуальной программе в домашних условиях и вскоре присоединятся к команде. Тесты показали, что коронавирусной инфекции в организме футболистов больше нет», — сообщает пресс-служба «Локомотива».
Коронавирус был выявлен у пятерых футболистов «Локомотива»: полузащитника Дмитрия Баринова, нападающих Тимура Сулейманова и Джефферсона Фарфана, хавбека Романа Тугарева и голкипера Антона Коченкова. Позднее врач «Локомотива» Никита Карлицкий сообщил, что Баринов не заражался коронавирусом, несмотря на заявление клуба о болезни игрока.
- 10 июня 2020
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