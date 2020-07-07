«Спартак» объявил об уходе Томаса Цорна

Пресс-служба московского «Спартака» на странице клуба в «Твиттере» объявила об уходе Томаса Цорна с должности генерального директора, которую тот занимал с 2019 года.

«Совет директоров футбольного клуба «Спартак» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора.

Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении красно-белых.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что новым генеральным директором «Спартака» может стать Вадим Васильев, который с 2013 по 2019 год работал в «Монако».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 26 матчах московская команда набрала 32 очка.