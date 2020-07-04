Ан. Миранчук: болельщики писали: «Почему не отстояли Сёмина?» Но я футболист, не президент

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук поделился мнением по поводу реакции болельщиков на решение клуба не продлевать контракт с бывшим главным тренером команды Юрием Сёминым.
«Честно, не хочу вмешиваться в противостояние болельщиков и руководства клуба. У фанатов своё мнение, которое они в праве высказывать. Никто не запрещает. У нас, футболистов, свои задачи: выйти, показать хорошую игру и дать результат.
Вмешиваться в политику клуба не буду. В комментариях болельщики писали, мол, почему вы не повлияли и не отстояли Семина. Но я футболист, а не президент или генеральный директор, чтобы убирать кого-то или назначать. Моя зона ответственности — на поле. Всё, что могу сказать Юрию Палычу, — огромное спасибо. У нас были замечательные отношения.
Большого разговора после этого у нас не было. Но после травмы он написал мне слова поддержки. К Юрию Палычу у меня только тёплые и добрые воспоминания», — приводит слова игрока Sport24.
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