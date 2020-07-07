Молодёжная сборная России сыграет с Болгарией на стадионе «Арена Химки»

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил, что молодёжная сборная России проведёт матч отборочного турнира чемпионата Европы—2021 с национальной командой Болгарии на подмосковном стадионе «Арена Химки». Встреча состоится 4 сентября. О времени начала матча будет сообщено позднее.
В настоящий момент сборная России под руководством Михаила Галактионова занимает первое место в пятой отборочной группе квалификационного турнира Евро-2021. В шести матчах команда набрала 14 очков. Сборная Болгарии набрала 8 очков и замыкает тройку лидеров.
«В начале отборочного цикла мы выбрали определённую идеологию, которой планировали следовать и дальше, но и жизнь, и коронавирус внесли определённые изменения. Из соображений безопасности участников матча руководством РФС было принято решение сыграть встречу отборочного цикла молодёжного чемпионата Европы со сборной Болгарии 4 сентября на стадионе „Арена Химки“. Он расположен рядом с базой в Новогорске, где мы планируем проводить традиционный сбор. Поскольку настоят пора решающих матчей, то теперь все нюансы выйдут на первый план», — отметил Галактионов.
- 7 июля 2020
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