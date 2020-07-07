Кирилл Комбаров дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление судей

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров дисквалифицирован на три матча за поведение в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:0).

«В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча — дисквалифицировать футболиста ФК „Арсенал“ г. Тула Кирилла Комбарова на 3 (три) матча чемпионата России по футболу (без учёта автоматической дисквалификации) и оштрафовать его на 200 000 (двести тыс.) рублей», — сообщает пресс-служба РФС.

В нынешнем сезоне 33-летний Комбаров принял участие в 19 матчах чемпионата России и отдал три результативные передачи.