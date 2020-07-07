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Юран: «Зениту» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужны 2-3 сильных игрока

Юран: «Зениту» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужны 2-3 сильных игрока
Футбол / РПЛ 0

Бывший тренер московского «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о том, что необходимо петербургскому «Зениту» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

«Для этого необходимо усиление, хотя бы два-три игрока под Лигу чемпионов. Главный европейский клубный турнир — совсем другой уровень, чем наше внутреннее первенство. «Зенит» ставит такую цель, к тому же выступление в Лиге чемпионов может приносить в клубный бюджет серьёзное пополнение. Но для этого сначала надо потратиться на приобретение игроков. В этом сезоне питерцы попали в среднюю, крепкую группу, но надо признать, что россияне не смогли конкурировать за выход в плей-офф с соперниками», — приводит слова Юрана «Московский комсомолец».

Напомним, что в нынешнем сезоне «Зенит» занял четвёртое место в группе Лиги чемпионов. Соперниками россиян были «РБ Лейпциг», «Бенфика» и «Лион».

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