Бузова отреагировала на выкрики фанатов «Рубина» в адрес Тарасова
Ольга Бузова, экс-супруга полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, отреагировала на выкрики болельщиков в адрес бывшего мужа во время матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским клубом и «Оренбургом» (1:0). Тарасов вышел на замену на 83-й минуте, а фанаты встретили его криками «Бузова».
«Мои люди везде со мной. Даже на футболе», — написала Бузова в «Инстаграме».
Тарасов и Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год.
33-летний Тарасов — воспитанник «Спартака». Большую часть карьеры — с 2010 по 2019 год — провёл в «Локомотиве». В январе 2020 года хавбек отправился на сборы с казанским «Рубином». В феврале подписал контракт с казанцами, а через несколько дней после этого получил перелом ноги.
«Оль, не получается — давай ЭКО». Тарасов — о попытках завести детей с Бузовой
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