Сёмин: Алексей Миранчук сейчас не хуже Хаверца из «Байера»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «железнодорожников» Алексея Миранчука в «Милан».



«Враньё. Никогда никто по Миранчуку ко мне не обращался, и мы не говорили на тему ухода в «Милан». Миранчук может играть в любой команде Европы, и его цена значительно выше той, которая фигурирует в прессе. Сейчас он играет, и он лучший в лиге. Он не хуже Хаверца из «Байера». Стоит он так мало, потому что он русский и не попал в нужную обойму.

Те матчи, которые он провёл с «Ювентусом», если бы так сыграл другой игрок, он уже ушёл бы давным-давно, а чья это вина, что не ушёл, мне сложно сказать", — сказал Сёмин в эфире программы «Инсайдеры».