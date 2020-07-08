Сёмин: я сто раз предлагал Бориса Ротенберга на должность спортивного директора «Локо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что он предлагал Бориса Ротенберга на должность спортивного директора клуба.

«Во всём мире так, что есть полномочия у тренера в спортивной составляющей, а у генерального директора в финансах и организационной части. Кто лучше знает футбол? Тренер. В данной ситуации появился и есть человек, который никогда с ним не соприкасался (Лосюк). Это нужно не уважать себя, чтобы принимать его решения. Пусть тогда он несёт ответственность, а не я.



Что касается спортивного директора, то он и тренер – едины. Они должны быть в связке и с одной целью, но, когда что-то не выходит и уходить они должны вместе. Я сто раз предлагал Бориса Ротенберга на эту должность, он вне сомнения был готов, но с ним нужно было поговорить. Володя Маминов тоже мог хорошо работать, но оказался вне команды. Штоффельхаус был профессионалом, но у нас были разногласия. По Фарфану они были, а когда я его увидел – поменял решение. Но и привозить его без моего ведома было неправильно. Когда он вышел после двухнедельной подготовки, я не стал его сажать на банку, он выходил на поле. Я рад за него и за то, что Штоффельхаус разобрался с ним. В принципе, у меня была с Джефом одна проблема – его травма», — сказал Сёмин в эфире программы «Инсайдеры».