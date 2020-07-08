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«Добро пожаловать в Орёл!» У Селихова украли обувь в поезде

«Добро пожаловать в Орёл!» У Селихова украли обувь в поезде
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал в социальной сети "Инстаграм", что у него украли обувь в поезде.

«Еду к бабушке. Уснул на верхней полке. Когда осталось десять минут, спускаюсь и понимаю, что у меня… (показывает, что идёт по вокзалу без обуви. — Прим. „Чемпионата“).

Добро пожаловать в Орёл!" — подвёл неутешительные итоги своего путешествия футболист.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Селихов не провёл ни одного матча. Последний раз голкипер появлялся на поле в матче с ЦСКА (0:2) в сезоне-2018/2019. Тогда вратарь получил травму, впоследствии игрок перенёс операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия.

«Спартак» после 26 туров чемпионата России занимает седьмое место.

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