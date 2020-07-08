«Зенит» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 8 июля, состоится матч «Зенит» — «Сочи». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Тихон Калугин и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).
Встреча команд в первом круге прошла 21 июля 2019 года в Сочи и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.
«Зенит», набрав 62 очка в 26 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. «Сочи» (30) располагается на 11-й строчке.
- 8 июля 2020
-
15:14
-
15:14
-
15:00
-
14:50
-
14:39
-
14:16
-
14:05
-
13:47
-
13:37
-
13:30
-
13:10
-
13:06
-
12:35
-
12:32
-
12:20
-
12:16
-
12:03
-
11:48
-
11:41
-
11:21
-
11:16
-
11:01
-
10:54
-
10:32
-
10:23
-
10:14
-
09:57
-
09:46
-
09:27
-
09:25
-
09:14
-
08:52
-
08:30
-
06:39
-
06:24