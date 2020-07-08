«Зенит» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 8 июля, состоится матч «Зенит» — «Сочи». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Помогать ему будут ассистенты Тихон Калугин и Денис Березнов (оба — Москва). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).



Встреча команд в первом круге прошла 21 июля 2019 года в Сочи и завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.



«Зенит», набрав 62 очка в 26 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул. «Сочи» (30) располагается на 11-й строчке.

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