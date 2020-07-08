Кокорин сыграет с «Зенитом», Мостовой — нет

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, кто из арендованных у клуба игроков «Сочи» сможет принять участие в сегодняшнем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.



В составе сочинской команды выступают принадлежащие сине-бело-голубым нападающий Александр Кокорин и полузащитник Андрей Мостовой. Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард прилетел с партнёрами в Санкт-Петербург, где пройдёт матч. За выход Александра на поле «Сочи» нужно было заплатить «Зениту» € 500 тыс.



«Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой – нет. По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».



Матч «Зенит» — «Сочи» состоится сегодня, 8 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

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