Кокорин сыграет с «Зенитом», Мостовой — нет

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, кто из арендованных у клуба игроков «Сочи» сможет принять участие в сегодняшнем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
В составе сочинской команды выступают принадлежащие сине-бело-голубым нападающий Александр Кокорин и полузащитник Андрей Мостовой. Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард прилетел с партнёрами в Санкт-Петербург, где пройдёт матч. За выход Александра на поле «Сочи» нужно было заплатить «Зениту» € 500 тыс.
«Кокорин сможет сыграть в сегодняшнем матче, а Мостовой – нет. По Андрею условия аренды, по которым он мог бы сыграть, не выполнены», — приводит слова Медведева «Р-Спорт».
Матч «Зенит» — «Сочи» состоится сегодня, 8 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
- 8 июля 2020
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