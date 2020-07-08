Василий Уткин — «Локомотиву»: ну какие вы чемпионы? Были пятым колесом и остаётесь

Известный блогер Василий Уткин оценил выступление «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Это был мой образ – последний джедай против империи зла. Но оказалось, что последний джедай ещё менее дееспособен, чем голограмма реального последнего джедая в фильме «Звёздные войны». Впрочем, голограмму ещё можно попробовать.
Болельщики «Локомотива», которые продолжают с кайфом и наслаждением – я даже в этом им сильно завидую – ломать свой собственный клуб, энергия разрушения колоссальна, это безумный кайф – заниматься дестроем. Они в основном рассуждают о том, что команда занимала уже второе место. Нет, друзья мои, вы проиграли чемпионство в декабре. В целом проиграть чемпионство в этом году совершенно не позорно, но «Локомотив» утратил все реальные шансы на эту борьбу уже в декабре. Первой его игрой после паузы был матч именно с «Зенитом». И в этой встрече «Локомотив» играл на ничью. Трясущимися губами, свежими, бодрыми – совершенно не по возрасту – коленями, но только на ничью. Ну какие вы чемпионы? Ну совершенно точно. Были вы пятым колесом и остаётесь», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 8 июля 2020
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