Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Ростов» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 8 июля, состоится матч «Ростов» — «Уфа». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Уфа» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

Встреча команд в первом круге прошла 18 августа 2019 года в Уфе и завершилась победой хозяев матча со счётом 2:0.

«Ростов», набрав 43 очка в 26 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (33) располагается на шестой строчке.

У одного из судей матча «Ростов» — «Уфа» выявлен коронавирус. Его заменит другой арбитр
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020