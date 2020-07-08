«Ростов» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 8 июля, состоится матч «Ростов» — «Уфа». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Уфа» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).
Встреча команд в первом круге прошла 18 августа 2019 года в Уфе и завершилась победой хозяев матча со счётом 2:0.
«Ростов», набрав 43 очка в 26 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (33) располагается на шестой строчке.
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