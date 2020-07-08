Василий Уткин: ЦСКА сегодня — это «Уфа»

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о нынешнем статусе ЦСКА. После 26 туров команда занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



«ЦСКА – это даже не море, это лужа иллюзий. Он давно не соответствует своему бренду с точки зрения борьбы за титулы. Но почему-то изо всех сил старается этот бренд поддерживать. ЦСКА сегодня – это «Уфа», понимаете? Но «Уфа» аутентична и играет так, как может. Приглашает соответствующего тренера, соответствующих игроков, комплектуется в соответствии с известными задачами. А ЦСКА почему-то пыжится и пытается представить себя как российского гранда. Но это же давно уже не так.



По весне для многих стало откровением, что ВЭБ на самом деле денег никаких ЦСКА не дал. Это стало иллюзией даже для главного тренера команды!» — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Василий Уткин — «Локомотиву»: ну какие вы чемпионы? Были пятым колесом и остаётесь