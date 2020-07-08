Моуринью: не думаю, что «Тоттенхэм» будет подавать апелляцию на дисквалификацию Дайера

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью сообщил, что клуб, вероятнее всего, не станет подавать апелляцию на решение о дисквалификации защитника Эрика Дайера.



Напомним, ранее Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Дайера на четыре матча и оштрафовала футболиста на £ 40 тыс. (около € 45 тыс.) за стычку с болельщиком после матча 1/8 финала Кубка Англии с «Норвич Сити» (1:1, 2:3 — по пенальти).



«Если я отвечу на этот вопрос, у меня будут проблемы. Честно говоря, не думаю, что мы будем подавать апелляцию на это решение, потому что существуют другие риски. Мы все знаем, как это работает. У нас есть доступ к информации об удовлетворённых и отклонённых апелляциях. Не думаю, что мы будем подавать апелляцию», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».

Защитник «Тоттенхэма» Дайер дисквалифицирован на четыре матча за стычку с фанатом