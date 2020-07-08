«Оренбург» — ЦСКА: Щенников довёл счёт до разгромного
Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников забил третий гол своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Счёт 3:0, идёт второй тайм.
На 78-й минуте «армейцы» провели атаку правым флангом. Бистрович вошёл в штрафную и сделал поперечный перевод, а Щенников в касание расстрелял ворота «Оренбурга».
Два других гола ЦСКА в этой встрече забили Фёдор Чалов и Никола Влашич.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогают ему ассистенты Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).
Встреча команд в первом круге прошла 20 июля 2019 года в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:1.
- 8 июля 2020
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