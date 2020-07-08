«Оренбург» — ЦСКА: Щенников довёл счёт до разгромного

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников забил третий гол своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Счёт 3:0, идёт второй тайм.

На 78-й минуте «армейцы» провели атаку правым флангом. Бистрович вошёл в штрафную и сделал поперечный перевод, а Щенников в касание расстрелял ворота «Оренбурга».

Два других гола ЦСКА в этой встрече забили Фёдор Чалов и Никола Влашич.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. Помогают ему ассистенты Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).



Встреча команд в первом круге прошла 20 июля 2019 года в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:1.