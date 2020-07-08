Федун — об удалении: понимаю Тедеско. Вспоминаю 2008 год, очень похоже на то судейство

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал удаление главного тренера Доменико Тедеско в матче с «Локомотивом» (1:1).

«Поведение Тедеско? Если бы я был на его месте, то даже не знаю, что делал. Я его понимаю. Вспоминаю 2008 год, это очень похоже на то судейство.



Мы договорились, что судейство я не комментирую. Вы всё видели и делайте выводы», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» поделил очки с «Локомотивом». Встреча проходила на «Открытие Арене» в Москве и завершилась со счётом 1:1. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был удалён в первом тайме за споры с арбитром из-за эпизода с пенальти.

«Спартак», в 27 турах набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (50) — на втором месте.