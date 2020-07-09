Карпин — о матче с «Уфой»: пока силы были, всё было неплохо

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:2).

«Играть в таком режиме — это и для хорошо готовой команды физически тяжело. А для нас тяжело втройне: карантин был, ещё и карточки, болезни, травмы – замены тоже ограничены. Свежих игроков для усиления выпустить не так просто. Пока силы были первые минут 30 первого тайма и 15 второго, всё было неплохо. После силы иссякли и, соответственно, добиться результата стало намного тяжелее», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».

«Уфа» набрала 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (43) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Зенит».