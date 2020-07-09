Джикия оттолкнул Ларссона во время споров с судьёй. Лучшие фото с матча «Спартак» — «Локо»

8 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 38-й минуте спартаковцы открыли счёт. Красно-белые провели атаку левым флангом, Айртон аккуратно навесил в штрафную, где Эсекьель Понсе опередил Станислава Магкеева и головой переправил мяч в дальний угол ворот.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счёт, реализовав 11-метровый. На 40-й минуте Миранчук с правого края влетел в штрафную, где упал в борьбе с Умяровым. Наиль проиграл позицию и прихватил Миранчука. Хавбек «Локомотива» с пенальти уверенно пробил в верхний угол. Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско был удалён за споры с арбитром из-за эпизода с пенальти.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.
Смотрите также раскадровку конфликта главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско с главным арбитром матча Сергеем Лапочкиным.
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