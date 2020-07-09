Форвард «Уикома» Акинфенва сообщил, что во время матча его обзывали «жирным буйволом»

Нападающий «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенва пожаловался на то, что в ходе матча английской Лиги 1 с «Флитвудом» представитель команды соперников несколько раз обозвал его «жирным буйволом».



«Я считаю, что это обесчеловечивает меня, как темнокожего, потому что буйвол – это тёмное животное», — написал Акинфенва в «Твиттере».



Таким образом, нападающий считает, что представитель «Флитвуда» оскорблял его именно на расовой почве.



По информации Sky Sports, Футбольная ассоциация Англии уже начала расследование по данному инциденту, но до сих пор ни «Уиком», ни «Флитвуд» не дали комментариев насчёт произошедшего. Тем не менее представитель ФАА заявил, что организация и дальше намерена разбираться в произошедшем.