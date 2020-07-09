Роман Павлюченко занял 7-е место в рейтинге лучших нападающих «Тоттенхэма»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вошёл в рейтинг лучших нападающих в новейшей истории лондонского «Тоттенхэм Хотспур» по версии Squawka, заняв 7-ю позицию в списке.

«Следовать по стопам Бербатова и Кина было бы непросто для любого нападающего, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы Роман Павлюченко (или Супер Пав, как его прозвали) действительно показал свою силу.

Ему никогда не удавалось достичь ожидаемых от него высот, но он действительно наслаждался некоторыми памятными моментами в футболке «шпор», в том числе забив гол в матче с «Интером» на «Уайт Харт Лейн», — сообщается на портале.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

10. Даррен Бент – 79 игр и 25 голов, приобретён из «Чарльтона» за £ 16,5 млн.

9. Эммануэль Адебайор – 113 игр и 42 гола, перешёл из «Манчестер Сити» свободным агентом.

8. Фредерик Кануте – 72 игры и 21 гол, приобретён из «Вест Хэм Юнайтед» за £ 3,5 млн.

7. Роман Павлюченко – 113 игр и 42 гола, приобретён из московского «Спартака» за £ 13,7 млн.

6. Питер Крауч – 93 игры и 24 гола, приобретён из «Портсмута» за £ 10 млн.

5. Тэдди Шеррингем – 80 игр и 26 голов, перешёл бесплатно из «Манчестер Юнайтед».

4. Джермейн Дефо – 363 игры и 143 гола, переходил из «Вест Хэма» и «Портсмута», общая сумма — £ 22 млн.

3. Робби Кин – 306 игр и 122 гола, переходил из «Лидса» и «Ливерпуля», общая сумма — £ 27,3 млн.

2. Димитар Бербатов – 102 игры и 46 голов, переходил из «Байера» за £ 10,9 млн.

1. Гарри Кейн – 282 игры и 183 гола – воспитанник академии.

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм Хотспур» с 2008 по 2012 год. За английский клуб он провёл 113 матчей, забил 42 мяча и отдал 10 результативных передач.