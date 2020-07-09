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Караваев: фантастическое, как сказал Дзюба, вандерфульное чемпионство

Караваев: фантастическое, как сказал Дзюба, вандерфульное чемпионство
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал победу своей команды в чемпионате России по итогам сезона-2019/2020.

«Фантастическое, как сказал Дзюба, вандерфульное чемпионство. Большинство эмоций осталось в Краснодаре. Но отпраздновали при своих болельщиках, это реально круто. Все радостные. Самое главное, что выиграли, отпраздновали. Хорошо, что новый кубок чемпионов достался нам.

Чувствую себя хорошо. Если выиграем Кубок России, тогда мой первый сезон в «Зените» можно будет назвать идеальным", — сказал Караваев в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что «Зенит» в шестой раз в истории завоевал золотые медали чемпионата России. По количеству чемпионских титулов петербургский клуб догнал ЦСКА. Чаще чемпионом России становился только московский «Спартак» (10).

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