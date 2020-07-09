Комитет по этике рассмотрит высказывание гендиректора «Зенита» про Дзюбу и «Спартак»

В Российском футбольном союзе сообщили о последствиях жалобы «Спартака» на генерального директора «Зенита» Александра Медведева.



«На основании обращения ФК «Спартак» руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева», — говорится в заявлении, предоставленном службой коммуникаций РФС.



Напомним, после матча с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Красно-белые ответили на слова гендиректора «Зенита» письмом главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.

«Люди юмора не понимают». Гендиректор «Зенита» отреагировал на жалобу «Спартака»