Комитет по этике рассмотрит высказывание гендиректора «Зенита» про Дзюбу и «Спартак»

В Российском футбольном союзе сообщили о последствиях жалобы «Спартака» на генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
«На основании обращения ФК «Спартак» руководство РФС обратилось в комитет по этике для рассмотрения высказывания генерального директора ФК «Зенит» Александра Медведева», — говорится в заявлении, предоставленном службой коммуникаций РФС.
Напомним, после матча с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Красно-белые ответили на слова гендиректора «Зенита» письмом главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.
- 9 июля 2020
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
11:58
-
11:45
-
11:44
-
11:09
-
11:08
-
10:51
-
10:46
-
10:26
-
10:24
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:30
-
09:22
-
09:00
-
09:00
-
08:56
-
08:30
-
07:01
-
06:29
-
05:39
-
04:47
-
04:36
-
04:21
-
03:54
-
02:50
-
01:57
-
01:46
-
00:59