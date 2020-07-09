Стало известно, какое наказание грозит гендиректору «Зенита»

Как стало известно «Чемпионату», комитет по этике Российского футбольного союза, скорее всего, накажет генерального директора «Зенита» Александр Медведева денежным штрафом. Сумма вряд ли будет меньше 100 тыс. рублей.



Напомним, после матча с «Краснодаром», в котором сине-бело-голубые обеспечили себе чемпионский титул, в Сети стало вирусным видео, на котором нападающие Артём Дзюба и Сердар Азмун в ходе празднования в раздевалке имитируют половой акт. Медведев позднее заявил, что «Дзюба намекал, что будет со «Спартаком» в кубковом матче». Красно-белые ответили на слова гендиректора «Зенита» письмом главе комитета по этике РФС Семёну Андрееву.



Ранее РФС сообщил, что комитет по этике рассмотрит высказывание Медведева.

Комитет по этике рассмотрит высказывание гендиректора «Зенита» про Дзюбу и «Спартак»