Пострадавший от молнии 16-летний вратарь стал ходить, разговаривать и надувать шарики
Игорь Майоров, генеральный директор клуба «Знамя труда», выступающего в Профессиональной футбольной лиге, рассказал о самочувствии вратаря команды Ивана Заборовского.
«Только недавно связывался с отцом, самочувствие у Ивана удовлетворительное. Он лежит в больнице и надувает шарики, разрабатывает лёгкие. Также может ходить, разговаривает, всё хорошо», — сообщил Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, Заборовского ударило молнией на тренировке, которая состоялась 4 июля. Вратарь был госпитализирован и помещён в отделение интенсивной терапии. 6 июля стало известно, что состояние 16-летнего футболиста улучшилось.
Ранее появилось видео, на котором показано, как молния попала в Заборовского.
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