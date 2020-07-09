Пострадавший от молнии 16-летний вратарь стал ходить, разговаривать и надувать шарики

Игорь Майоров, генеральный директор клуба «Знамя труда», выступающего в Профессиональной футбольной лиге, рассказал о самочувствии вратаря команды Ивана Заборовского.



«Только недавно связывался с отцом, самочувствие у Ивана удовлетворительное. Он лежит в больнице и надувает шарики, разрабатывает лёгкие. Также может ходить, разговаривает, всё хорошо», — сообщил Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, Заборовского ударило молнией на тренировке, которая состоялась 4 июля. Вратарь был госпитализирован и помещён в отделение интенсивной терапии. 6 июля стало известно, что состояние 16-летнего футболиста улучшилось.



Ранее появилось видео, на котором показано, как молния попала в Заборовского.