Погребняк: с большим трудом обыграли «Динамо». Они дышат нам в спину

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал победу команды в матче с «Динамо» (2:1).

«Поздравляю болельщиков и команду с победой. С большим трудом обыграли принципиального соперника в борьбе за шестое место. Они дышат нам в спину. Согласен, что сезон для меня начался не самым лучшим образом, загремел в больницу. Не представляете ощущения, когда команда тренируется, а ты лежишь в четырёх стенах и не можешь помочь им.

Отличный навес Панюкова, а я оказался в нужном месте. Был момент, когда я был первый на мяче, где можно было поставить пенальти, но судья сказал, что VAR смотреть не будут. Разговаривал с Парфёновым, спрашивал меня, готов ли я. Я был готов ещё на прошлую игру, но тренеру виднее. Повторюсь, главная цель — Кубок России", — передает слова Погребняка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Счёт во встрече был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Отман Эль-Кабир, которому ассистировал Эрик Бикфалви. Гости отыгрались на 31-й минуте благодаря автоголу Романа Емельянова. Победу «Уралу» принёс гол Погребняка в компенсированное время.

«Урал», набрав 35 очков, поднялся на седьмое место в РПЛ. «Динамо» (32) — на девятом месте.