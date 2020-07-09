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«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом»

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом»
Футбол / Англия 0

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» поделил очки с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте и завершилась вничью — 0:0.

На 5-й минуте матча в ворота «Борнмута» мог быть назначен пенальти после падения Гарри Кейна в штрафной. Главный арбитр Пол Тирни после просмотра видеоповтора решил не назначать 11-метровый. На 90-й минуте форвард «Борнмута» Каллум Уилсон забил гол, однако рефери, посмотрев повтор, решил, что в эпизоде со взятием ворот была игра рукой.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогали Марк Перри и Саймон Лонг. Резервный арбитр — Стивен Мартин.

«Тоттенхэм», набрав 49 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» (28) — на 18-м месте.

В другом матче АПЛ «Эвертон» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

Англия - Премьер-лига. 34-й тур
09 июля 2020, четверг. 20:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Англия - Премьер-лига. 34-й тур
09 июля 2020, четверг. 20:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 Ингс – 31'   1:1 Ришарлисон – 43'
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