«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Борнмутом»

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» поделил очки с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте и завершилась вничью — 0:0.
На 5-й минуте матча в ворота «Борнмута» мог быть назначен пенальти после падения Гарри Кейна в штрафной. Главный арбитр Пол Тирни после просмотра видеоповтора решил не назначать 11-метровый. На 90-й минуте форвард «Борнмута» Каллум Уилсон забил гол, однако рефери, посмотрев повтор, решил, что в эпизоде со взятием ворот была игра рукой.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ему помогали Марк Перри и Саймон Лонг. Резервный арбитр — Стивен Мартин.
«Тоттенхэм», набрав 49 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» (28) — на 18-м месте.
В другом матче АПЛ «Эвертон» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).
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