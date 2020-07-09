Давид Де Хеа установил рекорд «Манчестер Юнайтед» по числу матчей среди иностранцев

Испанский вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа установил рекорд клуба по числу матчей среди иностранцев.

Голкипер попал в стартовый состав команды на матч 34-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой». Матч станет для испанца 399-м в составе манкунианцев, и он обойдёт среди иностранцев датчанина Петера Шмейхеля.

Де Хеа перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 25 млн. В нынешнем сезоне 29-летний испанец принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 33 мяча и получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2023 года с возможностью продления ещё на один год.