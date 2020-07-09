«433» опубликовал гол игрока «Сахалинца» в падении через себя

Популярный аккаунт «433», у которого более 670 тыс. подписчиков в «Твиттере», опубликовал видео гола, забитого футболистом любительского клуба «Сахалинец».

Игрок российской команды забил гол в падении через себя на тренировке. «Этот удар не мог быть более успешным», — говорится в подписи к видео.

«Сахалинец» был основан в 2020 году блогером Михаилом Литвиным, на страницу которого в «Инстаграме» подписано более 10 миллионов человек. Уроженец Сахалина переехал в Москву.

За сутки после создания страницы в «Инстаграме» аккаунт «Сахалинца» привлек 190 тыс. подписчиков. Сейчас у любительского клуба больше подписчиков, чем у большинства клубов Российской Премьер-Лиги. По этому показателю «Сахалинец» уступает лишь «Зениту», «Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву» и «Краснодару».