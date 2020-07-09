«433» опубликовал гол игрока «Сахалинца» в падении через себя

Популярный аккаунт «433», у которого более 670 тыс. подписчиков в «Твиттере», опубликовал видео гола, забитого футболистом любительского клуба «Сахалинец».
Игрок российской команды забил гол в падении через себя на тренировке. «Этот удар не мог быть более успешным», — говорится в подписи к видео.
«Сахалинец» был основан в 2020 году блогером Михаилом Литвиным, на страницу которого в «Инстаграме» подписано более 10 миллионов человек. Уроженец Сахалина переехал в Москву.
За сутки после создания страницы в «Инстаграме» аккаунт «Сахалинца» привлек 190 тыс. подписчиков. Сейчас у любительского клуба больше подписчиков, чем у большинства клубов Российской Премьер-Лиги. По этому показателю «Сахалинец» уступает лишь «Зениту», «Спартаку», ЦСКА, «Локомотиву» и «Краснодару».
- 9 июля 2020
-
23:13
-
23:05
-
22:53
-
22:39
-
22:34
-
22:27
-
22:22
-
22:07
-
22:00
-
21:34
-
21:34
-
21:31
-
21:25
-
21:24
-
21:19
-
21:01
-
20:45
-
20:35
-
20:20
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
20:01
-
19:51
-
19:38
-
19:33
-
19:21
-
19:16
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:52
-
18:36
-
18:17
-
17:57