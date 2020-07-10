Игорь Коновалов: «Рубину» были очень нужны три очка в матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов, начавший голевую атаку своей команды в матче с «Краснодаром», поделился впечатлениями от победы. На своём поле казанцы выиграли со счётом 1:0.



«Понимали, что соперник пойдёт вперёд и будет атаковать большими силами. Но у нас был свой план на игру, которого мы и придерживались на протяжении всего матча. При этом ещё в первом тайме несколько раз у нас получалось выбегать в контратаки, были неплохие возможности забить. Хорошо, что после перерыва сумели использовать один из таких шансов, а потом довести дело до победы. Считаю, что победили вполне заслуженно, сыграли достаточно организованно и дисциплинированно. Нам очень были нужны эти три очка», — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ