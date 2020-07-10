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Защитник «Динамо» Морозов извинился перед болельщиками за ошибку в матче с «Уралом»

Защитник «Динамо» Морозов извинился перед болельщиками за ошибку в матче с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов после поражения от «Урала» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ извинился перед болельщиками команды.

«Друзья, я хочу перед вами извиниться. В очередной раз допустил ошибку, которая привела к потере очков. Так ошибаться недопустимо, я это понимаю. Вы опустошены и разочарованы. В последних играх мы рассчитывали на другой результат. Вы заслуженно меня критикуете, ответственность за потерянные очки полностью лежит на мне», — написал Морозов на своей странице в «Инстаграме».

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1. Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Отман Эль-Кабир, которому ассистировал Эрик Бикфалви. Гости отыгрались на 31-й минуте благодаря автоголу Романа Емельянова. Победу «Уралу» принёс гол Павла Погребняка в компенсированное время.

«Урал» обыграл «Динамо» благодаря голу Погребняка на 92-й минуте
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