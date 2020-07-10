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Актёр Назаров высмеял видео Дзюбы и Азмуна из раздевалки «Зенита»

Актёр Назаров высмеял видео Дзюбы и Азмуна из раздевалки «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Известный актёр Дмитрий Назаров, являющийся болельщиком «Спартака», опубликовал в «Инстаграме» стихотворение, которое назвал «Вседозволенность», высмеивающее видео нападающих «Зенита» Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна из раздевалки питерской команды, а также вступившегося за них генерального директора клуба Александра Медведева.

Любить партнера незазорно. Не важно — жестко или с лаской.
И нет греха в подобном порно. Вы ж атакующая связка!
Как важно поддержать друг друга! Расширить связь, раскрыть канал…
И генеральный так упруго своих любимых поддержал.

Он обещал — уж вы простите — содомский грех. Вот вертопрах!
Забыв, что даже на «Зените» положено играть в трусах.
«Зенит» уже не намекает — он с каждым годом все грубей.
С деньгами пошлость проникает в сердца по газовой трубе.

Вот так директор генеральный немножко должность поменял.
Став безусловно генетальным. О чем, возможно, и мечтал.

Дзюба и Азмун во время празднования чемпионства сымитировали в раздевалке половой акт. По информации «Чемпионата» РФС накажет гендиректора «Зенита» денежным штрафом на сумма не меньше 100 тыс. рублей.

Стало известно, какое наказание грозит гендиректору «Зенита»
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