Мусаев: «Краснодару» не удалось полноценно заменить Берга и Петрова в матче с «Рубином»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Рубина» со счётом 0:1 в матче 27-го тура РПЛ.



«Проиграли важнейший матч в турнирном отношении. Не смогли найти решение тех кадровых проблем, с которыми столкнулись – не сумели полноценно заменить двух важнейших футболистов, Маркуса Берга и Сергея Петрова. Показали недостаточно хорошее движение, хотя в целом качественно контролировали мяч и создавали моменты. Но, к сожалению, шансами не распорядились. Когда матчи идут каждые три дня, очень важно терпеть, сохранять дисциплину и использовать каждый свой момент. Что сегодня, к сожалению, нам не удалось.



Погода на ход матча никак не повлияла. Она для всех одинакова. В Краснодаре она примерно такая же, поэтому особой разницы мы не ощутили. Дмитрий Стоцкий получил травму в контрольной игре с «Сочи» и выбыл из строя на несколько месяцев. Бледная игра Вандерсона? Незабитый пенальти в матче с «Зенитом», думаю, на него не повлиял. Каждый игрок совершает ошибки, но для них новая игра – это новая жизнь. Вандерсон сегодня выглядел уставшим и провел не самый яркий матч. Но дело точно не в пенальти.



В качестве замены Бергу были варианты среди наших молодых игроков – Кутовой и Онугха. Мы приняли решение использовать более опытного футболиста. Реализовать его в качестве «ложной девятки», чтобы вся тройка нападения и Уткин могли меняться позициями по ходу атаки, заполнять свободные зоны. Когда не выигрываешь матч, начинаешь размышлять о других вариантах, но перед игрой это казалось верным решением.



Конечно, в целом игрой обороны недовольны. После поражения мы много чем недовольны. Одной из главных задач была ликвидация ответных атак соперника, но в этих эпизодах нам недоставало коммуникации. Оставляли слишком много свободных зон для быстрых форвардов «Рубина». Думаю, сейчас физическое состояние примерно одинаковое у каждой команды. Как я уже сказал, в плотном графике на первый план выходят дисциплина, самоотдача и характер. Нужно находить внутренние резервы и вытаскивать эти игры. Другого пути нет», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ