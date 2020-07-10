Тьерри Анри преклонил колено на 8 минут 46 секунд во время матча в память о Джордже Флойде

Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны», а ныне главный тренер клуба MLS «Монреаль Импэкт» Тьерри Анри почтил память погибшего в результате жестоких действий полицейских Джорджа Флойда.
Во время матча с «Нью-Инглэнд Революшн» Тьерри Анри преклонил колено на 8 минут 46 секунд. Также во время матча он находился в футболке с надписью «Black Lives Matter» (Жизни чёрных важны).
Посмотреть фото можно в официальном «твиттере» MLS.
Сам матч завершился победой «Нью-Инглэнд Революшн» со счётом 1:0.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. В ответ Шовин надел на него наручники, после чего прижал к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении 8 минут 46 секунд.
Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Вскоре Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а также многие страны.
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