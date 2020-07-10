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Президент «Аталанты» — о противостоянии с «ПСЖ»: для нас это будет как поход в школу

Президент «Аталанты» — о противостоянии с «ПСЖ»: для нас это будет как поход в школу
Футбол / Лига чемпионов 0

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси прокомментировал результат жеребьёвки Лиги чемпионов.

Напомним, в 1/4 финала «Аталанта» сыграет с «ПСЖ».

«Для «Аталанты» только оказаться среди восьми лучших команд Европы – уже мечта. Это исторический момент для Бергамо. «ПСЖ», с которым нам предстоит сыграть, очень сильная команда. Мы будем решительны и постараемся воспользоваться своими шансами.

Для нас это будет как поход в школу. Это будет незабываемый вечер», — приводит слова президента клуба Football Italia.

Отметим, что победитель пары сыграет с лучшим в противостоянии «РБ Лейпциг» и «Атлетико» (Мадрид) в полуфинале турнира.

Начиная со стадии 1/4 финала матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне в формате «финала восьми».

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020
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