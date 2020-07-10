Президент «Аталанты» — о противостоянии с «ПСЖ»: для нас это будет как поход в школу
Президент «Аталанты» Антонио Перкасси прокомментировал результат жеребьёвки Лиги чемпионов.
Напомним, в 1/4 финала «Аталанта» сыграет с «ПСЖ».
«Для «Аталанты» только оказаться среди восьми лучших команд Европы – уже мечта. Это исторический момент для Бергамо. «ПСЖ», с которым нам предстоит сыграть, очень сильная команда. Мы будем решительны и постараемся воспользоваться своими шансами.
Для нас это будет как поход в школу. Это будет незабываемый вечер», — приводит слова президента клуба Football Italia.
Отметим, что победитель пары сыграет с лучшим в противостоянии «РБ Лейпциг» и «Атлетико» (Мадрид) в полуфинале турнира.
Начиная со стадии 1/4 финала матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне в формате «финала восьми».
Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020
- 10 июля 2020
-
14:25
-
14:06
-
13:56
-
13:53
-
13:32
-
13:31
-
13:27
-
13:03
-
12:45
-
12:36
-
12:30
-
12:29
-
12:19
-
12:00
-
11:44
-
11:32
-
11:27
-
11:00
-
10:55
-
10:51
-
10:18
-
10:06
-
10:04
-
09:49
-
09:37
-
09:34
-
09:27
-
09:00
-
08:29
-
07:56
-
07:25
-
06:36
-
06:16
-
05:41
-
05:25
Партнерский контент