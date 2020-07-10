Асхабадзе: никто Дзюбу из «Спартака» не выдавливал

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал высказывание агента Алексея Сафонова, обвинившего его и экс главного тренера команды Валерия Карпина в том, что они «выдавили» из клуба нападающего Артёма Дзюбу, на тот момент его подопечного.



«Конечно же, никто его не выдавливал! Были к нему вопросы по дисциплине и игре. Как и к остальным футболистам. Думаю, у Сарри и к Криштиану Роналду есть вопросы. Но тот не выносит всё это на общее обсуждение. Очень показательная была ситуация в «Спартаке» — мы действительно давали Дзюбе отличные деньги! Я сам это и Артёму говорил, и его представителям. Предлагал клуб € 3 млн в год чистыми. Плюс бонусы. Если так «выдавливают» — извините… Хотел бы, чтобы и меня на таких условиях откуда-то выдавили!



Конечно, «Зенит» дал больше. Всё просто. Никаких подоплёк. Игрок выбрал свой путь. Имеет право. Не ужасался ли, когда называл Дзюбе цифры? Ужасался. Пытались сохранить потолок — а такие траты всё ломали. Платить могли максимум 2-2,5 млн в год. Но это было решение Леонида Арнольдовича. Он говорил: «Наш воспитанник, хочу его мотивировать!» Я не один вёл переговоры, рядом был Жирков, всё видел. А после какого-то матча Федун лично общался с Дзюбой! Без меня!» — цитирует Асхабадзе «Спорт-экспресс».

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