Директор «Реала» — о матче с «Сити»: мы должны попытаться победить и выйти в четвертьфинал

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов.
Отметим, что первый матч с «Манчестер Сити» «Реал» проиграл (1:2).
«Мы уверены в наших футболистах. Убеждены, что они будут соответствовать ожиданиям и стремиться пройти в следующий раунд.
Конечно, нас ждёт сложный соперник, «Манчестер Сити». Это укомплектованная команда с фантастическими игроками, и обыграть их будет очень сложно. Но мы должны попытаться сделать это и выйти в четвертьфинал», — приводит слова функционера официальный сайт УЕФА.
В случае победы в противостоянии с английской командой «Реал» выйдет на победителя пары «Лион» — «Ювентус».
Напомним, что начиная со стадии 1/4 финала матчи Лиги чемпионов будут проходить в Лиссабоне в формате «Финала восьми».
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