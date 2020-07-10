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Директор «Реала» — о матче с «Сити»: мы должны попытаться победить и выйти в четвертьфинал

Директор «Реала» — о матче с «Сити»: мы должны попытаться победить и выйти в четвертьфинал
Футбол / Лига чемпионов 0

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов.

Отметим, что первый матч с «Манчестер Сити» «Реал» проиграл (1:2).

«Мы уверены в наших футболистах. Убеждены, что они будут соответствовать ожиданиям и стремиться пройти в следующий раунд.

Конечно, нас ждёт сложный соперник, «Манчестер Сити». Это укомплектованная команда с фантастическими игроками, и обыграть их будет очень сложно. Но мы должны попытаться сделать это и выйти в четвертьфинал», — приводит слова функционера официальный сайт УЕФА.

В случае победы в противостоянии с английской командой «Реал» выйдет на победителя пары «Лион» — «Ювентус».

Напомним, что начиная со стадии 1/4 финала матчи Лиги чемпионов будут проходить в Лиссабоне в формате «Финала восьми».

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