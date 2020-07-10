Клопп: у Салаха сумасшедшая статистика!

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление нападающего команды Мохамеда Салаха, которому удалось набрать 100 очков по системе «гол+пас» в 116 матчах английской Премьер-лиги.



«Это невероятно. Без голов Салаха мы бы не были там, где находимся сейчас. У него сумасшедшая статистика! 100 голов с его участием с момента перехода – просто потрясающе, цифры мирового уровня. Никто больше не должен этому удивляться.



Что касается борьбы за «Золотую бутсу», надеюсь, что парни не отдают передачи Салаху только для этого. Я смотрел повторы и не думаю, что игроки преследуют эту цель. Невозможно играть с таким настроем. Мы все помогаем друг другу», — цитирует Клоппа Liverpool Echo.



«Ливерпуль», набрав 92 очка в 34 турах, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги и уже гарантировал себе чемпионский титул.

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